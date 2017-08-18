Штаб АТО: Снайпер обстрелял наблюдателей СЦКК в Зайцево

18.08.2017, 17:13

Утром 18 августа члены украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) попали под снайперский огонь во время посещения Зайцевого.

Об этом на странице в Facebook уведомил пресс-центр Штаба АТО.

Сообщается, что группа СЦКК прибыла в поселок для уточнения объема разрушений зданий после вчерашних обстрелов.

По мнению наблюдателей, подобные провокации со стороны ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, "демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".

17 июня около 22.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево под огонь попали дома мирных жителей. Боевики использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщают "Факты и комментарии".