Штаб: В зоне АТО за сутки боевики 25 раз нарушили режим тишины

19.08.2017, 11:10

Обстановка в районе проведения АТО за прошедшие сутки не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные группировки продолжили нарушать перемирие, в результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Основным эпицентром противостояния остается Авдеевская промзона. После 18 часов боевики трижды обстреливали украинские позиции из минометов различных калибров, танка и гранатометов. Украинские бойцы огнем подавляли активность противника. В ходе одного из таких противостояний один боец ВСУ получил ранения.

На мариупольском направлении боевики с 82-миллиметрового миномета и крупнокалиберных пулеметов около часа били по укреплениям сил АТО на подступах к селу Чермалык. В конце суток под вражеским огнем оказались украинские позиции неподалеку Павлополя, Лебединского и Широкино. В результате обстрела украинского опорного пункта в районе Водяного еще один боец ВСУ получил ранения.

На луганском направлении вечером было относительно спокойно. Одиночно боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.

Всего за минувшие сутки, 18 августа, незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим тишины.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) договорилась о так называемом "хлебном перемирии", которое началось 24 июня. Оккупанты сократили количество обстрелов в зоне АТО, но продолжают ежедневно нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".