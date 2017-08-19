Ливан и Сирия начали операцию против ИГ в приграничных районах

19.08.2017, 12:12

Командование ливанской армии объявило о начале операции на востоке страны против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Наступление на позиции ИГ на границе с Сирией ведется "от имени Ливана, пленных солдат и крови мучеников", написал в субботу, 19 августа, в Twitter начальник Генштаба армии Жозеф Аун.

Ливанское информагентство NNA сообщило об артиллерийском обстреле позиций ИГ в приграничных районах. По информации Reuters, ссылающегося на источники в силах безопасности Ливана, армия обстреливает ракетами район близ города Рас-Баальбек. В свою очередь телеканал Al Mayadeen указал, что в рядах террористов есть убитые и раненые. По данным телеканала, ливанской армии противостоят около тысячи боевиков ИГ, использующие труднодоступный горный район для переброски оружия и наемников на территорию Сирии.

Одновременно о начале операции против ИГ в районах на границе с Ливаном объявила сирийская армия. Наступление ведется совместно с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах".

Между тем представитель ливанской армии заявил, что операция на границе с Сирией не согласована с Дамаском и "Хезболлах". Один из командиров ливанского радикального движения, напротив, сообщил о существовании договоренности об одновременном начале операций.

Как отмечает агентство Reuters, объявление совместной военной операции с Сирией и "Хезболлах" затруднительно для Бейрута с политической точки зрения, поскольку тем самым Ливан поставил бы под угрозу получение военной помощи США. Американская администрация считает "Хезболлах" террористической организацией.

В июле 2017 года ливанская армия подключилась к наступлению против радикальных исламистов в Сирии. Военнослужащие Ливана и "Хезболлах" начали совместное наступление с целью изгнать боевиков из одного из районов на сирийско-ливанской границе. Операция проводится по обе стороны границы, при этом формирования шиитов в Сирии получают поддержку от сирийской авиации.

По данным "Хезболлах", наступление было направлено против отколовшейся от "Аль-Каиды" группировки "Фатх аш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра"). Эта группировка воюет против режима президента Сирии Башара Асада, базируясь, в частности, на территории региона Джуруд Арсал, где проживают в лагерях тысячи сирийских беженцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.