ОБСЕ: Боевики стирают российские заводские номера на оружии

19.08.2017, 15:07

На полигоне боевиков террористической организации ДНР наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие 13 танков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Миссия констатировала отсутствие 13 танков (шести Т-64 и семи Т-72, - ред.), из которых семь (один Т-64 и шесть Т-72, - ред.) отсутствовали там впервые", - сказали в пресс-службе.

Находясь в месте хранения, наблюдатели также отметили, что некоторые штампованные индивидуальные заводские номера были, по всей видимости, стерты и заменены нанесенными краской номерами.

Патруль ОБСЕ также видел один МТ-ЛБ на прицепе-платформе, двигавшимся в юго- западном направлении в оккупированную Кадиевку (бывший Стаханов, - ред.).

На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения по состоянию на 15 августа было обнаружено наличие одного МТ-ЛБ в Славяносербск, что 28 км к северо-западу от Луганска.

15 августа наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели знаки отличия страны-агрессора РФ в оккупированном Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.