Красный крест разыскивает 640 пропавших без вести в Донбассе

22.08.2017, 16:28

По состоянию на 22 августа 2017 Международный комитет Красного креста имеет 640 открытых дел по пропавшим без вести лицам в Донбассе.

Об этом сообщила заместитель координатора МККК отдела защиты населения по вопросам пропавших без вести Марьяна Чакон Лосано.

Она сообщила, что, по приблизительным подсчетам Красного креста, число пропавших лиц, по данным на третью неделю августа 2017 года, от 1000 до 1500.

"По нашим подсчетам количество таких лиц - от 1000 до 1500. Мы открыли 1400 запросов на отслеживание пропавших без вести. Все эти случаи имеют разный контекст и различные причины", - пояснила Чакон Лосано.

Однако она отметила, что 1500 дел нельзя считать окончательной цифрой, поскольку в Украине нет точной базы данных пропавших на оккупированных и на подконтрольной Украине территориях.

По ее словам, в различных государственных структурах, таких как полиция, где есть собственная база данных, эти цифры разнятся.

Заместитель координатора МККК сказала, что большинство среди пропавших без вести - это мужчины в возрасте в среднем 40 лет. По ее словам, больше всего запросов подают именно женщины, родственницы пропавших. "По Украине 67% пропавших без вести являются мужчинами, средний возраст которых - 40 лет. Мы не видим ощутимой разницы между гражданскими и военными лицами. Больше всего запросов на поиски родственников, это 91%, составляют женщины", - пояснила она.

19 августа представители Красного креста сообщили, что с начала боевых действий в Донбассе погибли более 2,7 тыс мирных жителей. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.