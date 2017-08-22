Война на Донбассе: за время АТО погибли 418 правоохранителей

22.08.2017, 16:59

За все время проведения антитеррористической операции на Донбассе погибло 418 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности с 2014 года погиб 131 работник полиции, 199 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 67 пограничников, 21 сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Безусловно, это большая потеря для семей, для МВД, для всего государства. Поэтому наша задача сегодня - помнить их подвиг. Наше государство, Министерство внутренних дел, Национальная полиция должны сделать все, чтобы подвиг погибших был не напрасен. Мы будем поддерживать семьи и детей погибших, для того, чтобы мы все вместе строили наше государство, нашу Национальную полицию, Национальную гвардию, Госпогранслужбу, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям", - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой."

Также глава Нацполиции Сергей Князев добавил, что за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 1177 правоохранителей. Об этом сообщают Подробности.ua.