Президент: За разрушение украинской армии в предыдущие годы должна быть ответственность

23.08.2017, 17:05

Во время осмотра образцов вооружения и военной техники, которые размещены в центре столицы по случаю 26-й годовщины независимости Украины,

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что должностные лица предыдущих лет, которые были причастны к хищению и сознательному уничтожению украинской армии должны понести ответственность.

Глава государства напомнил, что до Революции Достоинства украинское войско разлагалось под влиянием российской пропаганды, которая "убаюкивали наши Вооруженные Силы до начала войны". Он также отметил, что в тогдашних директивных документах власти утверждалось, что "якобы перед Украиной нет немедленных военных угроз".

"Соответственно, украинскую армию не готовили к войне, а сознательно уничтожали, снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники. К этому причастен целый ряд предыдущих руководителей Министерства обороны. И за бесценок распродавая это имущество, мотивируя себя коррупцией, переводя в состав избыточного вооружения то, что сейчас нам, а особенно тогда, очень не хватало", - сказал Петр Порошенко.

"Я подчеркиваю, что этому преступлению еще предстоит дать, даже не уголовную, а политическую, юридическую и моральную оценку", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что согласно приказам тогдашнего политического руководства Украины, в течение 2010-2012 годов высшие офицеры наших Вооруженных Сил с завидной регулярностью посещали генеральный штаб Российской Федерации. "Там вместе с без пяти минут агрессором рассматривались, по советам россиян, пути так называемого реформирования украинской армии. Под видом якобы обмена опытом россияне навязывали нам свои взгляды, которыми уничтожали остатки украинской обороноспособности", - подчеркнул он.

"Весной 2014 года, после этой "удачной" подготовки, россияне думали взять нас голыми руками. Не на тех напали. Мощный патриотический подъем всего украинского общества, подвиги добровольцев и волонтеров, настоящий героизм украинских воинов - офицеров и солдат, ответственность новой власти. Все это сорвало путинский блицкриг", - сказал Петр Порошенко.

Инф. официального сайта Президента Украины.