ГУР: Боевики прячут запрещенное оружие на территории заводов

24.08.2017, 12:46

Боевики прячут запрещенное минскими соглашениями вооружение и военную технику на территориях гражданских предприятий вблизи линии разграничения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным разведки, запрещенные техника и вооружение в Дебальцево сосредоточены на территории завода металлургического машинного строительства, в Докучаевске - на территории бывшего автотранспортного предприятия, в Бойковском - на территории сельскохозяйственного предприятия.

"С целью недопущения обнаружения вооружения противник передислоцирует технику или пытается блокировать или ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок указанных объектов", - отметили в разведке.

Вчера, 23 августа, на заседании трехсторонней группы в Минске его участники договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 25 августа 2017 года в связи с началом учебного года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.