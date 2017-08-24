Полторак: Украина развивает Вооруженные силы, которые должны достичь высокого уровня партнерства с НАТО

24.08.2017, 12:50

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что Украина развивает Вооруженные силы, которые должны достичь высокого уровня партнерства с НАТО.

Об этом Полторак написал в Facebook.

"Сейчас в украинской армии продолжаются реформы, которые являются беспрецедентными по масштабу и амбициям в истории. Они уже получили необходимый темп и являются необратимыми. Реформы внедряются вместе с советниками и экспертами стран НАТО", - отметил он.

По словам Полторака, Вооруженные силы Украины становятся более мощными, в армию поступают новые образцы вооружения и военной техники, улучшается обеспечение армии.

Он отметил, что с начала военной реформы создан оперативный резерв первой очереди, в который вошли почти 130 тыс. патриотов, в течение этого года контракты заключили 22 тыс. военнослужащих, по стандартам НАТО уже подготовлено 28 боевых армейских подразделений. Ежегодно растет денежное и социальное обеспечение защитников Украины.

"Мы развиваем такие Вооруженные силы, которые должны достичь высокого уровня партнерства с Североатлантическим альянсом. И сейчас я уверен в профессионализме и умении наших военных защитить страну", - подчеркнул министр. Об этом сообщает УНИАН.