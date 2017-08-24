Сводные данные АТО - 24 августа 2017

24.08.2017, 13:33

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения и травмы.

Луганское направление. По информации, которую обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, обстановка принципиально не изменилась. Основные боевые действия продолжаются в Попаснянском районе, где противник трижды применял минометы, при этом было выпущено 15 мин. Также серия вражеских обстрелов произошла в Крымском. На других участках фронта вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло восемь вражеских обстрелов, украинские войска открывали ответный огонь во всех случаях.

Донецкое направление. Боевые действия вчера в основном велись в Авдеевке, а также в Зайцево и на позиции "Шахта Бутовка". В основном оккупанты нарушали режим тишины вечером. Противник применял только легкое вооружение. Продолжительность каждого обстрела составила от 30 и более минут. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло семь вражеских обстрелов.

Мариупольское направление. Вечером в Павлополе, Лебединском и Широкино произошло по одному вражескому обстрелу. Каждый из них длился около 20 минут, противник применял только стрелковое оружие. На других участках фронта боевые действия не велись.

Сегодня по случаю Дня независимости Украины Президент Украины подписал указы о присвоении звания Героя Украины двум военнослужащим ВСУ: Василию Тарасюку и Евгению Лоскоту (посмертно). Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.