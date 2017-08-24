Достигнута договоренность о новом перемирии в Донбассе

24.08.2017, 13:47

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе, в которую входят Украина, Россия и ОБСЕ, согласовала режим прекращения огня в связи с началом учебного года. Он должен вступить в силу в ночь на 25 августа. Перемирие будет объявлено бессрочным.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Австрии Себстьян Курц назвал перемирие "вдохновляющим совместным политическим сигналом" всех сторон, подписавших минские договоренности. Он также поблагодарил лидеров стран "нормандской четвёрки" (Германию, Россию, Украину и Францию) за их поддержку в вопросе прекращения огня. Глава ОБСЕ призвал все стороны конфликта в Донбассе соблюдать соглашение и обеспечить наблюдателям ОБСЕ безопасный доступ ко всему региону, чтобы обеспечить контроль за соблюдением режима тишины, отмечается в заявлении на сайте ОБСЕ.

С 24 июня по 31 августа в зоне конфликта в Донбассе было объявлено так называемое "хлебное перемирие" - на время сбора урожая. Украинские военные и пророссийские сепаратисты неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, за три года войны погибли около 10 тысяч человек, включая военнослужащих. Почти 24 тысячи человек получили ранения. Более полутора миллионов человек, или около 4 процентов населения Украины, стали беженцами. Об этом сообщает "Радио Свобода".