Порошенко и Мэттис обсудили поставки оборонительного вооружения Украине

24.08.2017, 14:21

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом вопрос расширения оборонных возможностей Украины. Об этом Порошенко сообщил на совместной пресс- конференции с Мэттисом сегодня, 24 августа, в Киеве.

"Конечно, обсуждали все стороны нашего сотрудничества с США, включая... расширение наших оборонных возможностей, сотрудничество, в том числе и в военно-технической сфере", - сказал Порошенко.

"Мы действительно, еще во время моего визита (в США), договорились о том, что у нас будет очень активный диалог по обеспечению оборонных возможностей Украины. Это касается не только и не столько поставки летального вооружения, но и обеспечения и увеличения оборонных возможностей (Вооруженных сил Украины), включая и средства радиоэлектронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий наших Вооруженных сил в оборонной сфере", - подчеркнул глава государства.

"Обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения требует тишины, я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждениями, нашей дискуссией я как президент Украины доволен", - подчеркнул Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.