Сутки в АТО: 22 обстрела, трое раненых

25.08.2017, 12:18

На протяжении минувших суток позиции ВСУ были обстреляны 22 раза. Трое украинских военнослужащих получили ранения, - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Активные боевые действия с применением оружия калибра свыше 100 мм осуществлялись в районе Авдеевской промзоны.

"Здесь с вечера и почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевки, Спартака били по нашим опорным пунктам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Впрочем, как говорится в сообщении, украинские военные отвечали "плотным огнем".

Неспокойно было также и на луганском направлении в районе Катериновки, Новоалександровки, Новотошковского и Станицы Луганской.

В то же время в направлении Мариуполя, согласно сообщению штаба АТО, было в основном спокойно. Об этом сообщает BBC Украинская служба.