"Школьное перемирие": 18 обстрелов, двое военных ВСУ ранены

26.08.2017, 12:48

За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных ранены, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Террористы активизировали обстрелы ближе к вечеру. Напряженная ситуация сохраняется на донецком направлении в районе Авдеевской промзоны. Тут боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, террористы выпустили по позициям ВСУ 10 мин 120-мм калибра.

Учитывая прямую угрозу и целенаправленный огонь террористов, ВСУ открывали ответный огонь, сообщают в штабе.

Обстрелы велись также в районе шахты Бутовка.

На мариупольском направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия возле Талаковки, Гнутового, Павлополя, Лебединского, Широкиного и Чермалыка.

На луганском направлении террористы почти соблюдали перемирие, открыв огонь лишь раз вблизи Малинового. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.