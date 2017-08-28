ОБСЕ: Боевики перебросили военную технику недалеко от Луганска

28.08.2017, 16:46

Беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия обнаружил шесть боевых машин (пять МТ-ЛБ и одну БРДМ-2) вблизи села Лобачево, что 17 км к северо- западу от Луганска.

Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в пресс-службе миссии.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ также отметила наличие вооружения боевиков, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям.

Во временно оккупированных районах Донбасса за пределами соответствующих линий отвода СММ снова констатировала наличие шести самоходных гаубиц (2С1). Наблюдатели отметили, что 12 минометов (одиннадцать ПМ-38, 120 мм, и один 2Б11 Сани, 120 мм) по-прежнему отсутствуют.

Команде миссии отказали в доступе к одному из постоянных мест хранения вооружения.

13 июля ОБСЕ зафиксировала колонну военной техники боевиков недалеко от оккупированного Славяносербска и Мариуполя.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.