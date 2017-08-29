За сутки в зоне АТО террористы 19 раз обстреляли позиции украинских военных

29.08.2017, 09:53

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 28 августа, 19 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются.

Под конец суток террористы производили одиночные обстрелы позиций украинских военных. Учитывая прямую угрозу жизни военнослужащих, бойцы ВСУ четыре раза открывали огонь в ответ. Потерь среди украинских защитников нет.

На приморском направлении боевики вечером накрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов окрестности Водяного и Широкино.

На донецком направлении традиционно неспокойно было в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18:00 и до полуночи оккупанты трижды обстреливали позиции сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А около 22:00 часов выпустили по укреплениям украинских военных четыре мины калибра 82 мм. Кроме того, факты применения оружия были зафиксированы в районе шахты "Бутовка", Майорска и Зайцево.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие террористов "работали" вблизи Станицы Луганской.

Накануне боевики десять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Террористы нанесли минометные удары по Авдеевке и Красногоровке.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) договорилась о так называемом "школьном перемирии", которое началось 25 августа. Режим прекращения огня в связи с началом учебного года стал уже 11- м с начала войны в Донбассе. Оккупанты нарушили его в первый же день. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".