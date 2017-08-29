Российские военные запустили в оккупированном Крыму крылатую ракету

29.08.2017, 10:24

Во время российских военных учений в оккупированном Крыму с берегового стационарного ракетного комплекса "Скала" запустили крылатую ракету.

"На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель морской авиации флота Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил ее, применив авиационную управляемую ракету", - сообщает Минобороны РФ.

В учениях были задействованы 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотные летательные аппараты, добавили в пресс-службе.

В декабре 2016 года во время учений ВСУ с ракетными пусками в Херсонской области вблизи с Крымом Россия угрожала Украине ответным ударом. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".