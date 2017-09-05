Долг перед государством у арендаторов госнедвижимости растет

05.09.2017, 14:26

В первом полугодии 2017 года размер выявленной задолженности арендаторов государственной недвижимости перед бюджетом, не уплаченной в течение трех и более месяцев подряд, составил 118,2 млн. грн.

При этом, за последнее полугодие долг вырос только на 8,7 млн. Остальное - это задолженности предыдущих периодов к которым прибавляются 59,6 млн. грн. пени за задолженность перед госбюджетом, а также 119,2 млн. грн. штрафов за несвоевременный возврат государству арендованного имущества после истечения договора.



Перспективы возврата всех этих денег в казну очень туманны. За первое полугодие ФГИ Украины подал почти 1500 исков о взыскании задолженности арендной платы, штрафных санкций, расторжении договоров аренды и т.п. Суды идут. Решения ожидаются. Между тем никаких действий, направленных на предотвращение возникновения подобных проблем в будущем не наблюдается. Об этом пишет "Зеркало недели".