Стоимость новых квартир в Киеве продолжает снижаться

06.09.2017, 18:07

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в августе 2017 года по сравнению с июлем снизилась на 0,3% - до 23,195 тыс. грн./кв.м.



По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке снижение стоимости квартир наблюдалось в премиум-классе - на 0,6%, до 46,042 тыс. грн./кв.м, эконом-классе - на 0,5%, до 16,677 тыс. грн./кв.м и комфорт-классе - на 0,5%, до 21,642 тыс. грн./кв.м, а выросли цены квартир бизнес-класса - на 1,1%, до 31,075 тыс. грн./кв.м.



Наиболее ощутимо снизились цены на квартиры в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах столицы - на 1,8%, 1,5% и 1,4% соответственно, в то время как стоимость квартир в некоторых районах выросла. Так, в Подольском и Соломенском районах цена выросла - на 0,9% и 0,8% соответственно.



В прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 68 операторов в 180 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса - 33% и комфорт-класса - 30%. На новостройки бизнес-класса приходилось 26%, а премиум-класса - 13% от общего количества.



При этом в августе были приостановлены либо прекращены продажи квартир в трех новостройках.



В тоже время, средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в августе 2017 года уменьшилась на 1,5% по сравнению с июлем и составила 32,128 тыс. грн./кв.м, при этом в долларах цена снизилась на 0,1%, - до 1250 долларов/кв.м.



При этом, с августа 2016 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 7,9%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 8,7%.



Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в августе 2017 года по сравнению с июлем уменьшилось на 2% и составило 19,629 тыс. объектов. В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 28%, 2-комнатные - 32%, 3-комнатные - 33% и 4-комнатные - 7%. Об этом сообщает сайт "Экономика.com.ua".