Новая инициатива Кабинета министров - аренда квартир с правом выкупа

26.09.2017, 15:35

Государственное ипотечное учреждение разработало программу, по которой к концу 2017 года правительство может разрешить украинцам арендовать квартиры с правом выкупа.

Стать владельцем жилья в лизинг можно будет через 20 лет, обещают чиновники. К тому же - без первого взноса и по умеренной ежемесячной выплате.



Сейчас готовится пилотный проект - первые 100 квартир собираются сдать в аренду с правом выкупа в Киеве до конца этого года. А со следующего года чиновники планируют охватить все регионы.



По их просчетами, квартира общей площадью около 50 квадратных метров по условиям лизинга на 20 лет будет стоить в среднем 5200 гривен ежемесячно.



Вот только стать в очередь на жилье - в городском или районном совете - смогут не все. Эту программу разрабатывали прежде всего для обеспечения воинов АТО. Следующим шагом в правительстве планируют обеспечить всех граждан Украины, которые получают зарплату из государственного бюджета, а в последствии - вообще всех граждан Украины, которые захотят участвовать в этой программе.



Застройщики настроены скептически относительно таких планов, ведь десять тысяч гривен за квадратный метр - цена, по которой государство планирует выкупать жилье - в нынешних реалиях - нереальна. Об этом сообщает ТСН.ua.