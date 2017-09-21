Эксперты прогнозируют обвал цен на рынке жилой недвижимости

21.09.2017, 18:10

На рынке жилой недвижимости назревает очередной кризис. Эксперты говорят о новом "пузыре", который может лопнуть уже в следующем 2018 году.

По словам независимого эксперта по вопросам недвижимости Ярослава Цуканова, рынок сейчас находится примерно в том же состоянии, что и перед кризисным обвалом после 2008 г.

"Предложение нового жилья значительно больше, чем существующий спрос. Мы не знаем, что собираются делать застройщики, которые наращивают темпы строительства", - говорит президент ВОО "Лига экспертов Украины" Светлана Бовсуновская.

По данным статистики Минюста, на которую ссылаются в "Лиге экспертов Украины", в 2007 и 2008 гг. было введено в эксплуатацию 95 и 94 тыс. квартир соответственно. В 2015 и 2016 гг. эти цифры составили уже 120 и 113 тыс. квартир. При этом, возможности потенциальных покупателей - резко снизились.

По словам Светланы Бовсуновской, еще несколько лет назад "потребительская корзина" среднего покупателя недвижимости составляла $100 тыс., а теперь только $20 тыс. "В результате жилье, которое проектировалось и строилось в последние три года, уже стало не актуально. Всех интересует малогабаритное и дешевое жилье, а перестроить существующие проекты нереально", - заметила С. Бовсуновская.

По словам экспертов, застройщики идут на любые ухищрения, чтобы сбыть залежавшуюся недвижимость. "Если на пике продаж в 2007 г. было реализовано больше 837 тыс. квартир, из которых 267 тыс. - по договорам ипотеки, то в 2016 г. в долг купили чуть более 15 тыс. квартир. При этом 80% таких сделок представляют собой договоры рассрочки от застройщика", - рассказал вице-президент ВОО "Лига экспертов Украины" Андрей Гусельников.

Уже есть случаи, когда застройщики готовы взять старую квартиру потенциального покупателя в счет частичной уплаты за новое жилье. "Это реальный актив с правоустанавливающими документами, а новое жилье еще неизвестно, будет ли введено в эксплуатацию", - говорит Ярослав Цуканов. Результатом нехватки денег стало сокращение рынка недвижимости по двум ключевым показателям: количеству сделок и стоимости жилья.

При значительно большем предложении введенного в эксплуатацию жилья (чем в 2007 г.), в 2016 г. было продано вдвое меньше квартир: 409 тыс. против 837 тыс. в 2007 г. Одновременно на первичном и вторичном рынках жилья в этом году отмечается падение средних цен. По данным интернет-портала ЛУН.ua, средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках просела с 22,5 тыс. грн. в прошлом сентябре до 21,5 тыс. грн. в августе.

Эксперты говорят и о падении цен и на вторичном рынке. По данным "Лиги экспертов Украины", за первые шесть месяцев 2017 года стоимость старого жилья сократилась в среднем на 9% относительного того же периода 2016 года. Лидером по уменьшению цен на вторичном рынке стал Днепр, где жилье подешевело на 10,2%, до $535 за кв. м. Меньше всего просело в стоимости старое жилье во Львове - на 6,6%, до $832 за кв. м. Киев находится посередине с показателями падения в 7%, до $1056 за кв. м.

По прогнозам Андрея Гусельникова, по итогам года вторичное жилье упадет в цене на 12%, а первичный рынок подешевеет на 7%. Примерно на те же 7-8% просядут расценки на новостройки, введенные в эксплуатацию. Речь опять-таки идет о падении цен в долларовом эквиваленте.

"Первичная недвижимость после ввода в эксплуатацию становится вторичной и имеет классификацию "бизнес", "элит" и "эконом". "Бизнес" и "элит" - это центральная часть Киева. Оно может подешеветь на 7-8%. Так как на цену влияют материалы, из которых построен дом, и инфраструктура", - уточнил Андрей Гусельников.

Эксперты не прогнозируют во втором полугодии существенного роста спроса и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств ожидают продолжение текущего тренда на постепенное сползание рынка, так как огромный разрыв между предложением и спросом будет давить на цены.

"В Киеве разница составляет 18-20 раз. Например, при строительстве 200 квартир удается продать десяток. Поэтому уже в следующем году этот пузырь может лопнуть и в ближайшие два-три года многие стройки будут заморожены. Не оттого, что застройщики хотели обмануть инвесторов, а потому что этот бизнес станет совершенно невыгоден", - считает Ярослав Цуканов.

По его словам, на вторичном рынке ничего подобного не случится. Здесь при увеличении предложения падает цена, и продавцы либо снимают объекты с продажи, либо пытаются сдать квартиры в аренду. Об этом сообщают "Українські новини".