В Украине продолжается рост строительной отрасли – Госстат

25.09.2017, 15:36

В Украине в январе-августе 2017 года строительные компании увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,5% - до 53,5 млрд. грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-августе составили 77% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту - 13% и 10% соответственно.

Объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 21,4% - до 27,8 млрд. грн, в том числе по строительству жилых зданий - на 15,7%, до 13,94 млрд. грн, по строительству нежилых зданий - на 28,1%, до 13,87 млрд. грн.

Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 30,1% - до 25,64 млрд. грн. Об этом сообщает УНИАН.