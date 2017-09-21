21.09.2017, 17:29

В Украине за первые полгода 2017 года было принято в эксплуатацию свыше 5 млн. квадратных метров жилья, что на 56,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также введено в эксплуатацию 66 тыс. квартир, из которых 75% в городах и 25% в селах. Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

На сегодня жилищный фонд в Украине составляет 977,9 млн. квадратных метров и около 50% из него – старое жилье. На одного украинца приходится лишь 23,8 квадратных метра жилой площади, тогда как в Европе эти показатели почти вдвое больше.

В последнее время из-за снижения потребительских возможностей украинцев и практически отсутствия ипотечного кредитования в сфере недвижимости наблюдается тенденция к отложенному спросу на жилье. Для его активизации необходимо чтобы государственные жилищные программы и ипотечное кредитование реально заработали.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на пресс-конференции по итогам развития строительной отрасли в первом полугодии 2017 года в четверг, 21 сентября.

Речь идет о модернизации государственных жилищных программ, а также о введении муниципального арендного жилья и возможности приобретения квартир в лизинг.

"Это может стать колоссальным позитивным шагом в решении квартирного вопроса для многих украинцев, так как на условиях лизинга большее количество граждан сможет приобрести собственное жилье. Правительство уже одобрило эту возможность. Внедрением новых программ финансового лизинга будет заниматься Государственное ипотечное учреждение. Со своей стороны, Минрегион готов помогать", - подчеркнул он.