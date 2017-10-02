Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие механизма циркадных ритмов

02.10.2017, 13:41

В Стокгольме стартовала Нобелевская неделя, в рамках которой будут вручены премии за выдающиеся научные достижения, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

Согласно традиции, первой была вручена Нобелевская премия в области медицины и физиологии.

В этом году премия присуджена за "открытие молекулярного механизма, контролирующего циркадные ритмы". Лауреатами премии стали Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг.

Циркадные ритмы (биологические часы) - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов близок к 24 часам. Как говорится в сообщении Нобелевского комитета, Холл, Росбаш и Янг "смогли проникнуть внутрь биологических часов и определить внутренние механизмы их работы. Их открытия раскрывают то, каким образом растения, животные и люди адаптируют свои биологические ритмы таким образом, чтобы они синхронизировались с изменениями на Земле". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".