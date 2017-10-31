Ульяна Супрун: Медицинская реформа - путь к качественной современной системе здравоохранения

31.10.2017, 15:47

19 октября Верховная Рада приняла первый из пакета законов, которые запускают процесс изменений в медицинской системе. Когда Президент подпишет этот закон, уже с 2018 году начнутся перемены в первичном звене оказания медицинской помощи, заработает так называемый принцип "деньги следуют за пациентом".

А после принятия полного пакета законов появится Национальная служба здоровья Украины, которая будет заниматься заказом услуг для пациентов, управлением бюджетом и его распределением между медицинскими учреждениями.

"С принятием медицинской реформы Украина попрощалась с советским наследием в медицине и выбрала путь к качественной современной системы здравоохранения. Это путь постепенных изменений параллельно по всем направлениям: инфраструктуры, образования врачей, финансирования, дорог.

Таким путем шли все страны, в которых сегодня функционирует современная система здравоохранения", - отметила и.о. Министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.

Народный депутат Сергей Березенко подчеркивает: "Принятый нами закон - это большой шаг на пути позитивных изменений в области здравоохранения: ликвидация бытовой коррупции в медицинской сфере, конкуренция врачей за пациента и обеспечение децентрализации.

Отныне власть никак не сможет повлиять на пациента, который сам будет выбирать себе заведение и врача. И это самая большая победа этой реформы". Как отметил депутат, в Украине один из самых высоких показателей в мире количества больничных коек на душу населения: примерно 8,7 койко-места на тысячу человек. Больше только в трех странах мира, тем не менее по показателям смертности мы лидеры Европы. А средний показатель занятости койко-мест по стране составляет примерно 30%. То есть 2/3 бюджетных средств на медицину тратятся на ветер.

В свою очередь эксперт Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка отмечает: "Ежегодно 640 тыс. семей попадают в финансовые трудности в связи с болезнью одного из членов семьи. Реформа финансирования системы здравоохранения, разработанная Кабмином и поддержанная ВРУ, направлена ​​именно на обеспечение финансовой доступности медицинской помощи.

Физическую же доступность медицинской помощи должна обеспечить реализация президентского законопроекта о сельской медицине". Однако законы только дают нам правовые основания начать реформу, успех же ее будет зависеть от слаженной работы Кабмина, Администрации Президента, органов местного самоуправления, местных администраций, руководителей медучреждений, врачей и граждан на местах. Поэтому у нас всех много работы на два последующих года".

Инф. Прес-сужбы Министерства здравоохранения Украины.