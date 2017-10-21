ВОЗ зафиксировала распространение смертельного вируса в Африке

21.10.2017, 13:56

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пытаются купировать вспышку геморрагической лихорадки Марбурга в приграничных с Кенией районах на востоке Уганды.

Первый случай подтвердили 17 октября - в местной больнице скончалась 50- летняя женщина, у которой на протяжении нескольких дней наблюдалась высокая температура с кровотечением, рвотой и диареей.

Тремя днями ранее от аналогичных симптомов скончался ее брат. ВОЗ выделила 500 тысяч долларов из своего Чрезвычайного фонда на финансирование мер по предупреждению распространения инфекции. Специалисты организации оказывают консультативную и экспертную поддержку Минздраву Уганды.

"Команда наших экспертов уже изучила ситуацию, выявила лиц, которые находились в контакте с больными, и установила наблюдение. Мы получаем ежедневные отчеты от них, так что мы надеемся, что нам удастся в короткие сроки погасить вспышку", - сказал региональный директор ВОЗ Ибрагима-Сосе Фалль.

По словам представителя ВОЗ, Уганда в прошлом успешно справлялась со вспышками Эболы и лихорадки Марбурга. "Однако, чтобы остановить эту заразную болезнь и предотвратить ее распространение в стране и в регионе, необходимо принять срочные комплексные меры, которые требуют международной поддержки" - добавил он.

Геморрагическая лихорадка Марбург не поддается лечению и отличается высокой летальностью. Она передается через зараженных людей и животных. Об этом сообщает "Европейская правда".