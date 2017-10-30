В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ значительно ниже эпидемического порога

30.10.2017, 16:32

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога почти на 18% . За неделю зарегистрировано 16 997 больных гриппом и ОРВИ, что в сравнении с предыдущей неделей больше на 17%.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, показатель заболеваемости на 10 тысяч населения города составил 580,9, и находится ниже эпидемического порога на 17,7%.

По его словам, хотя в столице растет показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако интенсивность эпидемического процесса характерна для данного периода.

Поворозник отметил, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости как среди взрослого, так и детского населения. Зафиксирован рост заболеваемости среди взрослых на 21,1%, а среди детей - на 15,4%. В структуре заболеваемости дети составляют 72,3%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 73,6%.

"Среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 15,7%, 4309 случаев, что составляет 35,1% от общего количества заболевших детей (за 42- ю неделю 6633 - 35%) и 25,4% (за 42-ю неделю - 25,8%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 43-ю неделю госпитализированы 140 человек, из них - 119 детей.

За текущую неделю в кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения, где проводятся прививки, против гриппа вакцинировались 524 человека, с начала эпидемического сезона - 1240 человек, из них - 364 ребенка.

За 42-ю неделю в Киеве было зарегистрировано 14 тыс. 108 больных гриппом и ОРВИ, и уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 34%. Отмечалось, что по сравнению с предыдущей (41-й) неделей, наблюдалось снижение количества больных на 10,6%. Об этом сообщает УНИАН.