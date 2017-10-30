Минздрав составил инструкцию, как правильно выбрать семейного врача

30.10.2017, 16:29

После утверждения медицинской реформы Министерство здравоохранения составило инструкцию, как выбрать семейного врача с момента вступления в силу новых правил. Подробная инструкция в четырех пунктах опубликована на сайте Минздрава.

1. Определитесь с врачом. Кроме специалистов, у которых семья уже обслуживалась, граждане могут выбрать врача с помощью местного отдела здравоохранения. Еще один вариант: обратиться в любое медицинское учреждение непосредственно. В Минздраве напоминают, что сейчас нет необходимости обращаться к врачу "строго по прописке".

2. Подпишите декларацию. Учреждения первичной медицинской помощи, в которых работают семейные врачи, подписывают контракт с Национальной службой здоровья, а пациенты - декларацию с теми врачами, которых сами себе выбрали. Декларация подписывается бессрочно, но в любое время можно подписать соглашение с другим врачом. Для подписания декларации необходимы паспорт, идентификационный номер. Для ребенка - свидетельство о рождении, документы (паспорт и код) обоих родителей или опекунов.

3. Обращайтесь при первой необходимости. Кроме непосредственного обследования и лечения, врачи первичного звена в случае необходимости будут также выдавать направления к узкопрофильным специалистам, выписывать рецепты на лекарства, выдавать любые медицинские справки.

4. Четвертым пунктом Минздрав предостерегает от дачи взяток семейным врачам. "Направляясь к врачу, помните, что это не бесплатная услуга, за которую вы должны положить "благодарность" в карман врачу. Это медицинская услуга, за которую заплачено из ваших налогов", - напоминают в министерстве.

В Минздраве сообщали, что выбрать семейного врача, терапевта или педиатра лучше уже сейчас, а заключить с ним договор станет возможным после того, как президент подпишет "финансовые" законы и будет создана Национальная служба здоровья (в начале 2018 года). Об этом сообщают "Факты и комментарии".