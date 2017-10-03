В Британии начались испытания универсальной вакцины от гриппа

03.10.2017, 16:00

В Британии начался набор 500 добровольцев среди пациентов государственной системы здравоохранения для проведения клинических испытаний новой универсальной вакцины против сезонного гриппа.

Экспериментальная вакцина действует по иному принципу, чем та, которая находится на вооружении врачей в настоящее время.

Клинические испытания станут первыми в мире, которые проводятся на таком большом числе испытуемых, как отмечается в заявлении Национального института медицинских исследований, поддержавшего этот проект.

Испытания будут проводиться на пациентах в возрасте 65 лет и старше, живущих в окрестностях Оксфорда.

Экспериментальная вакцина стимулирует выработку организмом антител иного типа - Т-клеток, которые атакуют внутреннюю часть вируса, остающуюся неизменной во всех штаммах гриппа.

Она должна воздействовать на разные штаммы гриппа и не будет заново создаваться ежегодно, как это происходит сейчас с вакцинами против гриппа, которые используется в национальной системе здравоохранения Великобритании.

"Мы рассчитываем, что новая вакцина будет действовать дольше одного года, но для проверки этого нужны дальнейшие клинические испытания", - сообщила профессор Гилберт, одна из основательниц компании Vaccitech, связанной с Институтом Дженнера в Оксфорде, который участвует в финансировании исследований.

По ее словам, нынешние клинические испытания займут два года. Если дальнейшие исследования дадут положительный результат, вакцина получит лицензию на практическое использование.

Британская национальная служба здравоохранения готовится к тяжелому сезону гриппа наступающей зимой, вслед серьезными эпидемиями в Австралии и Новой Зеландии.

Грипп быстро распространяется воздушно-капельным путем, причем люди со слабыми симптомами или вообще без них могут быть носителями и распространителями этой опасной инфекции. Об этом сообщает BBC Русская служба.