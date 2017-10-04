В Тернополе объявлена вспышка кори

04.10.2017, 14:01

В Тернополе местные власти объявили о вспышке кори. Чтобы не допустить распространения инфекции, местные власти запретили с 10 октября принимать детей без вакцинации против кори в детские сады и школы, сообщил горсовет.

В городе зафиксировали пять случаев заболевания детей, свидетельствуют данные Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины.

"Вспышка кори объявляется тогда, когда фиксируется три случая заболеваемости корью. На сегодня в городе зафиксировано таких пять случаев", - пояснила заместитель начальника отдела охраны здоровья и медицинского обеспечения Ольги Ярмоленко.

Сейчас в Тернополе количество непривитых от кори детей составляет 1134 человека, а с нарушеным графиком вакцинации - 8 663, говорят в горсовете.

По словам Ярмоленко, те, кто вовремя не получил вакцину, могут это сделать в ближайшее время: "Вакцина против кори в городе выдается бесплатно и есть в достаточном количестве", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Киеве за полгода зарегистрировали 11 случаев кори. Об этом сообщает BBC Украинская служба.