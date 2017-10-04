Правительство закладывает 1 млрд грн на финансирование программы "Доступные лекарства" на 2018 год

04.10.2017, 14:15

Кабинет Министров Украины заложил в проект бюджета на 2018 год 1 млрд грн на финансирование программы "Доступные лекарства", начало которой положено в апреле текущего года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"6 месяцев назад мы запустили программу доступных лекарств. Наша задача: сильная экономика - сильная социальная политика. Более 6,5 млн человек получили рецепты на бесплатные лекарства. В следующем году мы закладываем 1 млрд грн на финансирование программы. Перечень (лекарств) будет расширен, люди получат больший доступ к лекарствам", - сказал Глава Правительства и подчеркнул, что в этом контексте особенно важно продолжить изменения в системе здравоохранения, чтобы люди почувствовали улучшение качества услуг.

Правительство положило начало программе "Доступные лекарства" в апреле текущего года с целью решения одной из ключевых задач - улучшение благосостояния украинцев и увеличение продолжительности жизни в Украине. Программа предусматривает предоставление бесплатных лекарств или возмещение части стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета. Источник финансирования - средства государственного бюджета, и, как отмечал Глава Правительства, программа вполне "по карману" стране. Общий бюджет программы на 2017 год составляет более 700 млн грн.

По данным Минздрава, количество аптек - участников программы - составляет уже более 6,5 тыс. заведений.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.