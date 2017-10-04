04.10.2017, 14:21

С 2018 года Министерство здравоохранения планирует ввести электронные рецепты. Об этом на заседании правительства сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В 2018 году мы планируем внедрение электронного рецепта, что значительно упростит маршрут пациента и позволит эффективно отслеживать статистку пациентов. Врачи будут выписывать электронные рецепты, которые нельзя будет ни потерять, ни подделать", - сказала Супрун.

По ее словам, это позволит собирать достоверную статистку по заболеваниям в Украине.

1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа Доступные лекарства, с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только с правильно выписанным рецептом. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ