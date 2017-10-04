04.10.2017, 16:51

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал ликвидацию банка "Гефест" и делегировал полномочия ликвидатора финучреждения.

Процедура ликвидации продлится год - по 1 октября 2018 года включительно. Ликвидатором на этот же период назначен Александр Куренной.

Национальный банк Украины отнес банк "Гефест" к категории неплатежеспособных из-за того, что финучреждение не увеличило в срок до 11 июля уставный капитал до 200 млн грн. 2 августа ФГВФЛ ввел в банк временную администрацию. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.