НБУ готовит новый график капитализации банков

05.10.2017, 14:58

Национальный банк Украины (НБУ) подготовит к 15 октября новый график капитализации банков. Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, пишет FinClub.

По ее словам, НБУ подаст в парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности проект нового графика до 500 млн грн в период до 2024 года.

"После значительных усилий нашего комитета мы наконец-то договорились с НБУ об изменениях в графике увеличения уставного капитала малых и средних банков. К 15 октября они вместе с рынком должны подготовить новый план", - сказал глава парламентского комитета Сергей Рыбалка.

Рожкова уточнила, что в ближайшие дни НБУ должен согласовать график с МВФ, так как в нем идет речь об изменении дедлайна для банков в 2018 году.

Согласно нынешним требованиям, минимальный уставный капитал в 200 млн грн банки должны были иметь к 11 июля 2017 года, а поднять его до 300 млн грн - к 11 июля 2018 года. Предполагается, что к 2024 году капитал должен достигнуть минимум 500 млн грн.

При этом к 11 июля 2017 года насчитывалось 22 финучреждения, которые не смогли выполнить требование НБУ по докапитализации. Такая ситуация грозила этим банкам проблемным статусом. Через месяц два банка из этого списка обанкротились, один самоликвидировался, еще 12 удалось завершить докапитализацию.

Согласно требованиям НБУ, банки, которые не выполнили условие докапитализации, будут вынуждены либо уйти с рынка, либо объединяться с другими финансовыми учреждениями.

При этом в Нацбанке уверены, что государственные банки Украины уже не нуждаются в докапитализации. По словам Рожковой, этим финучреждениям следует организовать качественное корпоративное управление и работу с проблемными должниками. Об этом сообщает Сегодня.ua.