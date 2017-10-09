Украинские банки с начала года закрыли более 600 отделений

09.10.2017, 16:59

Украинские банки в январе-сентябре этого года сократили количество действующих структурных подразделений на 601 - до 9,71 тыс., сообщает Национальный банк Украины.

Среди работающих банков наибольшее количество отделений за девять месяцев закрыли государственный "Ощадбанк" (341), а также два банка с иностранным капиталом - "Правэкс-Банк" (45) и "УкрСиббанк" (40).

Количество отделений также сократилось за счет выведения с рынка таких банков, как "Диамантбанк" (88), Platinum Bank - (69), банк "Народный капитал" (47).

Несколько банков открывали новые подразделения. Наибольшее количество новых отделений с начала года у "Альфа-Банка" (86), "Кредит Оптима Банка" (33), "Укрбудинвестбанка" (15) и "Укргазбанка" (10).

Сообщалось, что "Ощадбанк" лидирует по сокращению количества отделений. Самым активным по развитию сети стал "Альфа-Банк". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".