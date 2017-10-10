НБУ разрешил Райффайзен банку Аваль хранить наличность регулятора

10.10.2017, 16:55

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил Райффайзен Банку Аваль статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

"Райффайзен Банк Аваль стал третьим банком, который может осуществлять операции с запасами наличности Национального банка, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки", - говорится в сообщении.

Банк письменно обратился в НБУ о намерении стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности регулятора и предоставил необходимую информацию, подтверждающую его соответствие определенным критериям. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.