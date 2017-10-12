Глава Правительства: Парламент должен объединиться вокруг принятия медицинской реформы

12.10.2017, 16:16

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов объединиться вокруг решения о принятии медицинской реформы и изменить систему финансирования отрасли и определения качества медицинской услуги.

Об этом глава правительства сказал в эфире телеканала 112.UA.

"Я полностью поддерживаю необходимость рассмотрения медицинской реформы. Хотел бы, чтобы наши граждане, обращаясь к врачу, получали качественную услугу, - сказал Владимир Гройсман. - Ухудшения состояния отрасли (из-за реформы) не будет. Наоборот - у нас открываются возможности системно перестроить здравоохранение. Хотел бы, чтобы хватило голосов для принятия этой реформы".

Премьер-министр подчеркнул, что Украина должна перейти от системы финансирования стен к системе финансирования качества медицины.

"Средства будут ходить за пациентом. Пациент выбрал, в какую больницу идти, пошел в лучшую больницу - и государство адресно заплатило. Тогда будет конкуренция между больницами, они будут пытаться дать нормальный сервис, чтобы за него заплатили", - сказал Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.