OTP Group отказалась от покупки Проминвестбанка

12.10.2017, 16:37

OTP Group отказалась от покупки украинской "дочки" российского Внешэкономбанка, подконтрольного правительству России, поскольку этот банк "не генерирует бизнес".

Об этом в интервью FinClub заявил председатель совета директоров и CEO OTP Bank Шандор Чани.

"С Проминвестбанком не получилось потому, что он не соответствовал нашему портфелю. Мы ищем в первую очередь такой банк, который способен генерировать бизнес, то есть банк, который дает не только инфраструктуру или портфель, потому что это краткосрочный эффект: портфель закончится, а инфраструктуру не нужно покупать, потому что она у нас и так есть", - пояснил Шандор Чани.

На днях стало известно, что Проминвестбанк увеличил уставный капитал на 10,3 млрд грн до 50,92 млрд грн.

Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова в сентябре говорила, что есть заинтересованные покупатели на Проминвестбанк, которые в данный момент проводят оценку дью дилиджанс банка. Однако они пока не подавали документы регулятору.

Проминвестбанк основан в 1992 году. На 1 июля по размеру активов банк занимал 13 место (21,6 млрд грн) среди 88 действующих банков по классификации НБУ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.