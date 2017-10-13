Фонд гарантирования направил правоохранителям свыше 4,6 тысячи заявлений о нарушениях банков-банкротов

13.10.2017, 16:17

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 октября подал в правоохранительные органы 4602 заявления о выявленных в ходе работы в обанкротившихся банках нарушениях законодательства.

Как сообщается на сайте фонда, общая сумма претензий по этим заявлениям превышает 434,55 млрд грн.

Фонд не приводит статистику рассмотрения этих заявлений, однако в начале октября в Комитете Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности заявляли, что силовики саботируют инициированные Фондом гарантирования дела по возврату активов неплатежеспособных банков.

По информации комитета, за три года обвинительные акты в суд направлены всего по 33 заявлениям фонда, а сообщение о подозрении в совершении правонарушения вручено лишь 48 лицам в 18 банках.

В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 95 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015- м, 21 - в 2016-м и 8 - в 2017 году.

За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам.

По информации фонда, в его управлении находятся активы банков на 500 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами. Об этом сообщает УНИАН.