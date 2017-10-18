Сегодня Рада продолжит рассматривать законопроект о медицинской реформе

18.10.2017, 10:37

Сегодня, 18 октября, Верховная Рада Украины продолжит во втором чтении рассматривать правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (No6327).

В сегодняшней повестке дня, кроме этого законопроекта, есть еще только один.

Он является сопутствующим к первому и касается изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения таких государственных финансовых гарантий.

17 октября ВР начала рассмотрение во втором чтении правительственного проекта закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (регистрационный номер 6327). Председатель ВР Андрей Парубий выразил надежду, что парламенту удастся рассмотреть все поправки, поступившие к законопроекту, в четверг, 19 октября.

По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения, народного депутата от "Самопомочи" Ирины Сисоенко, законопроектом не предусмотрена сооплата граждан за услуги врачей, за медицинское обслуживание платить государство.

В законопроекте говорится, что государство будет оплачивать не только первичную, экстренную и паллиативную медицинскую помощь, но и обязательным для оплаты со стороны государства будет предоставление медпомощи второго уровня, оплата высокоспециализированной медицинской помощи, оплата предоставления медпомощи детям до 16 лет, ведение беременности и оплата родов.

В нем сохраняются все льготы в сфере здравоохранения для ветеранов войны, участников боевых действий, инвалидов-чернобыльцев, военнослужащих различных силовых ведомств и других категорий населения.

Также определено, что при расчете стоимости тарифов на медицинские услуги и корректировки коэффициентов на услуги по медицинскому обслуживанию должна быть учтена заработная плата медицинского работника, размер которой должен быть не менее 250% средней зарплаты в Украине за июль года, предшествующего году, в котором применяются следующие тарифы и корректирующие коэффициенты.

Законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (регистрационный номер 6327) парламент принял в первом чтении 8 июня. Об этом сообщает УНИАН