Гройсман: Мы начинаем изменение системы медицины в интересах граждан

19.10.2017, 15:51

Верховная Рада Украины поддержала подготовленные Кабинетом Министров Украины решения, дающие старт медицинской реформе в Украине, прежде всего в части финансирования отрасли и предоставления государственных гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств.

Так, за принятие правительственного законопроекта N6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", который рассматривался в сессионном зале в течение трех дней, в целом проголосовали 240 народных депутатов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который находился в зале Парламента во время голосования, поблагодарил парламентариев за принятие "исторического" для Украины решения. "Наша задача сделать медицинскую систему качественной... И сегодня мы начинаем большую работу: изменение системы медицины в интересах граждан", - сказал Глава Правительства.

Парламентарии также поддержали за основу технические изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят внедрить принятые инициативы. Комментируя решение, и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечала, что речь идет прежде всего о введении принципа "деньги идут за пациентом" с переходным периодом до 2020 года, а также фиксации роли государственного и местных бюджетов в системе здравоохранения.

Таким образом, будет положено начало конкуренции за пациентов, повысится качество услуг в медицинских учреждениях. Это также позволит отойти от ручного управления финансами и ввести достойную оплату труда врачей.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ