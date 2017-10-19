Порошенко потребовал принять закон о сельской медицине до конца года

19.10.2017, 16:19

Президент Петро Порошенко призвал Верховную Раду еще до конца года принять и ввести в действие законопроект No 7117 о "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".

"Дав старт медицинской реформе, Верховная Рада сделала еще один важный шаг - принято также в первом чтении закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности". Он открывает возможности для обеспечения доступной и качественной первичной медицинской помощи для сельских жителей", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По словам президента, этот закон уже имеет финансовый ресурс для внедрения в 2017 году. В частности в госбюджете уже заложено 4 млрд гривен на обновление сельской медицины.

После принятия закона учреждения здравоохранения и их отделения будут укомплектованы необходимым оборудованием и набором лекарств. Также сельские врачи получат стимулирующую оплату труда и достойные условия для жизни. На помощь жителям села придет телемедицина, консультирование лучших специалистов.

"Требую, чтобы уже в этом году жители сел почувствовали реальные перемены к лучшему", - резюмировал президент.

19 октября Верховная Рада 258 голосами в первом чтении поддержала законопроект No7117, внесенный в парламент президентом Петром Порошенко, о повышении качества и доступности медицинского обслуживания в сельской местности.

Также, 19 октября Верховная Рада одобрила реформу медицины, которая предусматривает изменение системы финансирования медицинской реформы. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".