Премьер-министр: Мы создаем группу внедрения медицинской реформы для качественного проведения изменений в системе здравоохранения

19.10.2017, 16:54

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание группы специалистов для качественного внедрения изменений системы здравоохранения, подготовленных Правительством и принятых Верховной Радой Украины.

Об этом Глава Правительства сказал в своем видеообращении.

Он поблагодарил Президента Украины, руководителей и членов наибольших фракций Парламента, внефракционных депутатов, которые отдали свой голос за старт медицинской реформы и изменение системы, которая десятилетиями была "недоброжелательной ни к врачам, ни к пациентам".

Ключевыми ориентирами реформы, по словам Владимира Гройсмана, определены доступность качественной медицинской услуги на любом уровне - от ФАПа до поликлиники и специализированных учреждений, надлежащее финансирование системы здравоохранения, а также введение достойной оплаты труда врачей.

"Это тот комплекс, который в совокупности с модернизацией оборудования позволит изменить качество здравоохранения, - сказал Владимир Гройсман. - Сейчас мы сделаем группу внедрения проекта, где объединим и депутатов, и врачей, чтобы качественно начать изменения. Я знаю, что это непросто и ответственно. Но я готов брать на себя ответственность. Этой осенью мы приняли решения о реформе образования, реформе пенсионной системы, сейчас - о реформе медицины. Мы начинаем внедрение реформ. И мы будем видеть, что за этими реформами будет другое качество жизни граждан".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.