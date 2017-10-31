Глава МВД Украины распорядился снять охрану митингующих перед Радой

31.10.2017, 15:25

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился снять полицейскую охрану палаточного городка, разбитого перед зданием Верховной рады в Киеве в рамках акций протеста.

"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены", - написал он на своей странице в Facebook во вторник, 31 октября. По его словам, он "дал команду снять силы МВД в охраны периметра "массового протеста в 30 человек".

Акции протеста у Верховной рады продолжаются с 17 октября. Их организуют несколько политических сил - "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, парламентские партии "Свобода" и "Самопомич", партия "Гражданская позиция", Центр противодействия коррупции, движение "Честно" и "Реанимационный пакет реформ".

17 октября около Верховной рады собрались около 4 тысяч человек, которые потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и ввести пропорциональную избирательную систему по открытым спискам. Акция продолжилась на следующий день, у здания Рады собрались около 200 активистов.

Митингующие к утру 18 октября установили около 70 палаток возле здания Верховной рады, движение по улице Грушевского от пересечения с улицей Липской до пересечения с улицей Шелковичной заблокировано. На проезжей части улицы Грушевского активисты установили 19 палаток и полевую кухню. Еще около 50 маленьких палаток установлено в Мариинском парке напротив площади.

22 октября около тысячи человек приняли участие в "народном Вече" в Киеве - протестной акции, организованной экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили и его соратниками. Акция ознаменовалась стычками между протестующими и полицией. Об этом сообщает Deutsche Welle.