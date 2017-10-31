В Харькове полиция блокировала здание с детективами НАБУ

31.10.2017, 16:31
Детективы Национального антикоррупционного бюро сегодня проводили обыски в рамках расследования дела о возможной растрате средств на закупках рюкзаков для МВД.
Обыски проведены в Харькове по месту проживания вероятных фигурантов производства.
Очевидцы сообщают, что полиция окружила периметр вокруг дома лентой и блокировала представителей НАБУ.
НАБУ проводило обыски в семье министра внутренних дел Арсена Авакова, в частности, у его сына Александра Авакова. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.