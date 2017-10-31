НАБУ: По делу о "рюкзаках Авакова" задержаны три человека

31.10.2017, 16:28

В НАБУ уточнили, что в ходе обысков по делу о "рюкзаках Авакова" задержали трех человек. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Согласно сообщению, кроме Александра Авакова и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря задержан еще один человек.

"31 октября 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 млн грн задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одно частное лицо", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году указанные лица были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной. По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн, отметили в НАБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Правонарушения квалифицированы по ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Сегодня, 31 октября, сын главы МВД Арсена Авакова Александр Аваков и бывший заместитель министра МВД Сергей Чеботарь были задержаны в Киеве после обысков детективами Национального антикоррупционного бюро по делу о "рюкзаках Авакова". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ