Суд назначил рассмотрение иска Саакашвили о лишении гражданства на 30 ноября

31.10.2017, 16:44

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили относительно письма Государственной миграционной службы о лишении его украинского гражданства, сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать незаконными действия Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области и временно исполняющего обязанности начальника ГУ ГМСУ во Львовской области Иванны Иванночко по составлению и отправке Саакашвили письма за подписью Иванночко от 29 сентября 2017 года", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что судебное заседание состоится 30 ноября.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. Поводом для решения стал тот факт, что экс- президент Грузии не упомянул в анкете о том, что находится в розыске на родине.

10 сентября Саакашвили и его сторонники прорвали кордон ГПСУ на границе с Польшей. В Украине Саакашвили попросил политическое убежище. В Государственной миграционной службе отказались рассматривать заявления Саакашвили, так как оно якобы было подано с нарушениями.

25 октября Саакашвили заявил о том, что получил в Администрации президента документы о прекращении его гражданства, и сообщил о намерениях обжаловать в суде президентский указ и бездеятельность ГМС.

Накануне Михеил Саакашвили сообщил о том, что направил в Высший административный суд Украины иск о признании незаконным и отмене президентского указа о лишении его украинского гражданства. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".