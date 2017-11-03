Россия разорвала соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере телевидения

03.11.2017, 16:49

Сегодня, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации России появилось уведомление о том, что РФ в одностороннем порядке прекратила действие соглашения между правительствами Украины и России о сотрудничестве в сфере радиовещания и телевидения.

Соглашение было разорвано Министерством иностранных дел РФ 21 октября.

"21 октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года", - говорится в сообщении.

В конце лета председатель Госкино Филипп Ильенко сообщил, что Госагентство по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение российскому сериалу "Круговорот", который планировал показывать телеканал "Украина" с 31 июля. Причиной стало предоставление производителями картины недостоверной информации о том, что значительная часть фильма была снята в Украине. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".