Совет Федерации РФ одобрил закон о СМИ-иностранных агентах

22.11.2017, 14:09

Совет Федерации одобрил нормы о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.

На состоявшемся в среду заседании за документ проголосовали 154 сенатора, один - воздержался. Положения закона позволяют признавать средство массовой информации "иноагентом", если оно получает финансирование из-за рубежа.

После приобретения статуса "иноагента" на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций - "иностранных агентов"; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

Принятые нормы стали ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах. Об этом сообщает EuroNews.