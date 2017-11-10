Нацсовет объявил телеканалу "Интер" предупреждение

10.11.2017, 16:45

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня, 9 ноября, объявил телеканалу "Интер" предупреждение.

Такое решение было принято после рассмотрения вопроса о трансляции телеканалом 10 и 13 октября выпусков программы "Касается каждого" с участием 12-летней мамы из Львовской области.

Первый заместитель председателя Национального совета Ольга Герасимьюк зачитала обращение к регуляторного органа уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в котором говорится о нарушении телеканалом права ребенка на уважение его личной и семейной жизни, его достоинства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.